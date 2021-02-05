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Потерпевшему ветерану на суде Навального стало плохо. Ему вызвали скорую

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Потерпевшему ветерану на суде Навального стало плохо. Ему вызвали скорую
Фото: из открытых источников

Ветерану Игнату Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую помощь. В суде по делу Навального о клевете объявлен перерыв. До этого ветеран по видеосвязи давал показания на процессе.

«Я Артеменко Игнат Сергеевич, воинский подполковник в отставке, имею ранение, участвовал в партизанском движении, потом служил в армии. Узнал, что Навальный назвал меня предателем Родины, это меня очень огорчило, я вынужден защищать свою честь», - заявил он. Ветеран попросил, чтобы Навальный публично принес извинение.

«Я с самого начала сказал, что так и будет! Потому что вы над ним издеваетесь!», - выссказался Навальный, который просил судью разрешить пожилому человеку снять маску, потому что он находился дома. Но судья запретила, потмоу что "коронавирусных мер никто не отменял".

БИ

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