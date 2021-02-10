Михаил Ефремов пробудет в Москве почти полгода

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10 февраля 2021, 18:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, пробудет в СИЗО-5 "Водник" в Москве не менее пяти месяцев. Артист участвует в следственных действиях по делу о лжесвидетелях.

Член Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи, посетивший актера в изоляторе, рассказал, что Ефремов подал кассацию на решение по его собственному делу. Член ОНК отметил, что "видно, насколько он измотан и устал. Ощущение, что ему настолько все это уже поднадоело".

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов дает признательные показания. Он рассказал, что его бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал купить свидетелей для суда. Адвокат обвиняет артиста в соучастии в преступлении.

Андрей Разин будет добиваться у Владимира Путина освобождения Михаила Ефремова.