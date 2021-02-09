Обвиняемый и адвокат – кто первый успеет признаться? Ефремов и Пашаев «топят» друг друга

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9 февраля 2021, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов дает признательные показания. Он рассказал, что его бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал купить свидетелей для суда. Адвокат обвиняет артиста в соучастии в преступлении.

«Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было», - рассказал он сегодня на допросе в полиции.

Лжесвидетелями по делу проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.

Однако Пашаев не признается, зато он пытается угрожать Ефремову: "Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел". В общем, бывшие обвиняемый и адвокат теперь далеко не в одной лодке и могут ее легко потопить.

Так же Евремов рассказал, что адвокат взял с него по 1,5 миллиона рублей за каждого лжесвидетеля. Но на руки они получили только по 300 тысяч, а потому теперь к Пашаеву и у них будут вопросы.