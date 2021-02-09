ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Обвиняемый и адвокат – кто первый успеет признаться? Ефремов и Пашаев «топят» друг друга

, 18:53 [ «Аргументы Недели» ]

Обвиняемый и адвокат – кто первый успеет признаться? Ефремов и Пашаев «топят» друг друга

Михаил Ефремов дает признательные показания. Он рассказал, что его бывший адвокат Эльман Пашаев предлагал купить свидетелей для суда. Адвокат обвиняет артиста в соучастии в преступлении.

«Есть такие люди, которые могут сказать на суде, что тебя в машине не было», - рассказал он сегодня на допросе в полиции.

Лжесвидетелями по делу проходят три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.

Однако Пашаев не признается, зато он пытается угрожать Ефремову: "Если бы мы подкупали свидетелей, то он, получается, наш соучастник. Так что я сомневаюсь, что он дал такие показания. Да и откуда ему знать, что их могли подкупить — он же под домашним арестом сидел". В общем, бывшие обвиняемый и адвокат теперь далеко не в одной лодке и могут ее легко потопить. 

Так же Евремов рассказал, что адвокат взял с него по 1,5 миллиона рублей за каждого лжесвидетеля. Но на руки они получили только по 300 тысяч, а потому теперь к Пашаеву и у них будут вопросы.

БИ

Общество

В Росавиации назвали условие, при котором начнут возобновлять международные полеты

В Росавиации назвали условие, при котором начнут возобновлять международные полеты

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что масштабная вакцинация населения во всем мире приведёт к снижению риска заболеваемости коронавирусом в странах, и санитарные врачи будут более уверенно разрешать возобновлять международные полеты.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью