Андрей Разин будет добиваться у Владимира Путина освобождения Михаила Ефремова

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

9 февраля 2021, 17:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Андрей Разин, фото: Viktor Chernov/Russian Look

Продюсер Андрей Разин выразил желание помочь актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП. Он сообщил, что намерен добиться досрочного освобождения артиста, хотя лично и не знаком, но уверен - он хороший человек.

Разин пояснил, что хочет организовать сбор подписей в поддержку Ефремова, чтобы направить обращение о помиловании актера президенту РФ Владимиру Путину. Продюсер понимает, что на это уйдет года полтора-два. В планах Разина подключить представителей творческой элиты, общественные и религиозные организации. Он хочет лично пообщаться с семьей погибшего и получить, прежде всего, ее согласие на действия, направленные на освобождение Михаила Ефремова. "Если мы будем таких талантливых людей, как Михаил, бить и добивать, в нашей стране не останется элиты", - отметил Разин. "Вы думаете, что у Путина нет сердца? Он такой же человек, который многое пережил, он не из буржуйской семьи, все понимает", - добавил он.



Ранее Пашаев рассказал подробности о деле, из-за которого Ефремова привезли в Москву .