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Пашаев рассказал подробности о деле, из-за которого Ефремова привезли в Москву

, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Пашаев рассказал подробности о деле, из-за которого Ефремова привезли в Москву
фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Эльман Пашаев объяснил, зачем приговоренного к 7,5 годам клонили общего режима за смертельное ДТП актера Михаила Ефремова привезли в Москву из Белгородской области, где он отбывал наказание. По его словам, они проходят как свидетели по делу о даче ложных показаний.

«Я уверен, что на Ефремова оказывают давление. Никто не мешал допросить его в колонии по поручению следователя, но кому-то понадобилось мотать его по этапу. Однако его повезли в Москву, чтобы додавить это дело о лжесвидетельстве … Скорее всего, очная ставка будет между мной и Ефремовым, но все зависит от того, какие показания он даст. Если он скажет все, как есть, то дело закроют. Если начнет фантазировать, будет разбирательство», - высказал он.

Пашаев отметил, что Андрей Гаев, Александр Кобец и Теван Бадасян уже дали показания в рамках уголовного дела. Также с ними осуществлялся выезд на места, где они видели Ефремова, они показывали, где стояли, что видели, пояснил бывший адвокат. Он отметил, что его тоже допросили в рамках этого дела.

При этом Пашаев до сих пор настаивает на правдивости показаний трех мужчин.

«Кобец через соцсеть сообщил мне о том, что видел на месте аварии. Причем он долго отказывался выступать в суде. Первый раз мы встретились в ТЦ «Атриум», я записал все его показания на аудио, готов их предоставить. Он не доверял никому, даже маску не снимал. Но я его уговорил, и он еще своего друга детства Гаева привел. А Бадасян вышел на меня через одну блогершу, которая с самого начала была уверена в невиновности Ефремова», - поделился он.

БА

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