Адвокаты пожаловались на врачей пострадавшей на акции петербурженки Маргариты Юдиной

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9 февраля 2021, 20:51 [ «Аргументы Недели» ]

врачи, фото: pixabay.com

Защита пострадавшей на несогласованной акции 23 января в Петербурге Маргариты Юдиной подала жалобу в Росздравнадзор на действия врачей, которые лечили женщину, сообщили в правозащитном объединении "Команда 29".

Адвокаты полагают, что женщине не оказали должной медицинской помощи и были нарушения антиковидных мер, поскольку к Маргарите пропускали посторонних в больницу. Также Юдину слишком быстро выписали домой. В результате ей потребовалась повторная госпитализация.

Телеведущий Владимир Соловьев считает, что полицейского, пнувшего в живот женщину на митинге, нужно наградить.