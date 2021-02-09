Адвокаты пожаловались на врачей пострадавшей на акции петербурженки Маргариты Юдиной
9 февраля 2021, 20:51[ «Аргументы Недели» ]
Защита пострадавшей на несогласованной акции 23 января в Петербурге Маргариты Юдиной подала жалобу в Росздравнадзор на действия врачей, которые лечили женщину, сообщили в правозащитном объединении "Команда 29".
Адвокаты полагают, что женщине не оказали должной медицинской помощи и были нарушения антиковидных мер, поскольку к Маргарите пропускали посторонних в больницу. Также Юдину слишком быстро выписали домой. В результате ей потребовалась повторная госпитализация.
Телеведущий Владимир Соловьев считает, что полицейского, пнувшего в живот женщину на митинге, нужно наградить.
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