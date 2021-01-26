«Еще на колени встаньте»: Соловьев считает, что полицейского, пнувшего в живот женщину на митинге, нужно наградить

Аргументы Недели → Общество 13+

26 января 2021, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: YouTube

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал ситуацию, когда полицейский пнул ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину на акции протеста «хорошо подготовленной провокацией», за которую не стоит извиняться.

«Никаких извинений тут быть не должно. Что вы, парни? Еще на колени встаньте!», - возмутился он в эфире шоу «Полный контакт» на YouTube. С его слов, оказывается, тот ее вовсе и не бил, а «оттолкнул, упираясь ногой в живот». По мнению Соловьева, женщина сама подставилась под этот «толчок», который привел к ее падению и дальнейшей госпитализации.

Молодец старина Соловьев!

Оправдал мои ожидания) pic.twitter.com/OTgYt0O7me — Яра Кирмыш. Крымнаш (@YaraKirmish) January 26, 2021

Так же Соловьёв призвал наградить всех сотрудников правоохранительных органов, включая этого омоновца из Петербурга. «Решить вопрос с повышением окладов правоохранительных органов за работу в таких условиях. Обеспечить их жильём. Не поддерживать воров и подонков. Не оказывать помощь разнообразным СМИ. Взять у «Газпром-медиа» деньги и направить их правоохранительным органам. Против парня закрыть расследование и открыть расследование той провокации против него», — добавил Соловьёв.

Сама Маргарита Юдина говорит, что в больнице ей поменяли диагноз с трамвы «тяжелой степени» на «средней тяжести» и выписали сразу. Она считает, что ее обманули, на нее давили и всеми силами уговаривали простить сотрудника полиции.