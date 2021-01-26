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Маргарите Юдиной, которую ударил ногой в живот полицейский, стало хуже. Ее вновь доставили в больницу

, 20:35 [ «Аргументы Недели» ]

Маргарите Юдиной, которую ударил ногой в живот полицейский, стало хуже. Ее вновь доставили в больницу
Фото: из открытых источников

Маргарите Юдиной, которую на несогласованной акции протеста пнул в живот полицейский, стало хуже — ее снова доставили в больницу, сообщили юристы «Команды 29», которые представляют ее интересы. По их словам, у подъезда 54-летней женщины они встретили представителей прокуратуры и органов опеки.

«Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора. Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что «цель никак не связана с последними событиями». Тем не менее, такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомленность органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января», — рассказал адвокат Евгений Смирнов.

Напомним, женщина подала заявление в СКР на своего обидчика, однако в ведомстве не смогли ответить, на каком этапе находится проверка. С чем связано ухудшение здоровья женщины, пока не уточняется. Но сегодня днем она рассказала в интервью, что врачи изменили ей диагноз с тяжелых травм на "средней тяжести", а  полиции ее обманула.

БИ

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