Маргарите Юдиной, которую ударил ногой в живот полицейский, стало хуже. Ее вновь доставили в больницу
26 января 2021, 20:35[ «Аргументы Недели» ]
Маргарите Юдиной, которую на несогласованной акции протеста пнул в живот полицейский, стало хуже — ее снова доставили в больницу, сообщили юристы «Команды 29», которые представляют ее интересы. По их словам, у подъезда 54-летней женщины они встретили представителей прокуратуры и органов опеки.
«Силовики настойчиво просили о беседе с Юдиной, фотографировали дом из-за забора. Я подошел и спросил их о цели визита, они ответили, что «цель никак не связана с последними событиями». Тем не менее, такое совпадение не может не настораживать, учитывая осведомленность органов опеки о том, что произошло с Маргаритой 23 января», — рассказал адвокат Евгений Смирнов.
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