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9 февраля 2021, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Анатолий Чубайс, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Анатолий Чубайс снят со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Он будет продолжать деятельность в союзе в качестве консультанта, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

Чубайс попросил досрочно прекратить его полномочия, объясняя это прекращением работы в бизнесе. В РСПП он занимал посты члена бюро правления и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству.

Ранее в сети появилась информация о доходах Анатолия Чубайса, в конце 2020 года освобожденного с должности главы госкорпорации «Роснано» и назначенного спецпредставителем президента РФ.