Анатолий Чубайс снят со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей
9 февраля 2021, 15:43[ «Аргументы Недели» ]
Анатолий Чубайс снят со всех постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Он будет продолжать деятельность в союзе в качестве консультанта, сообщил глава РСПП Александр Шохин.
Чубайс попросил досрочно прекратить его полномочия, объясняя это прекращением работы в бизнесе. В РСПП он занимал посты члена бюро правления и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.