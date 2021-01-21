Чубайс решил уйти со всех постов в РСПП, так как больше не работает в бизнесе

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21 января 2021, 07:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Анатолий Чубайс, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Бывший глава «Роснано», спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс уходит со своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Информацию об уходе Чубайса из РСПП узнали источники РБК. Чубайс направил письмо на имя президента союза Александра Шохина, в котором попросил досрочно прекратить его полномочия члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Решение уйти из союза он объяснил тем, что прекратил работу в бизнесе.

В начале декабря прошлого года Чубайс был уволен с должности главы «Роснано». 4 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса своим спецпредставителем. В Кремле отметили, что на новой должности Анатолий Чубайс не будет госслужащим.

В сети появилась информация о доходах Анатолия Чубайса.