В сети появилась информация о доходах Чубайса

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13 января 2021, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Анатолий Чубайс, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В сети появилась информация о доходах Анатолия Чубайса, в конце 2020 года освобожденного с должности главы госкорпорации «Роснано» и назначенного спецпредставителем президента РФ.

Чубайс, согласно официальным источникам, в 2018 году заработал 14 миллионов рублей в Трубной металлургической компании, в которой он был членом совета директоров. Но, как считают журналисты, его реальные доходы гораздо выше, сообщает URA.RU.

По данным Тelegram-канал Baza, на самом деле доходы Чубайса могут быть гораздо выше 14 млн рублей в год, так как в 2018 году он инвестировал средства в бизнес-центр рядом с Кремлём, и это могло обойтись ему в 2,5 млрд рублей.

СМИ пишут, что информация о выплатах Чубайсу в «Роснано» отсутствует в Федеральной Налоговой службе, так как он отказался от вознаграждения за работу в совете директоров этой компании.

Похоже, Анатолий Чубайс рад своей новой жизни после отставки. Он с супругой Авдотьей Смирновой улетел в Танзанию пожить там с шимпанзе.