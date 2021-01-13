ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В сети появилась информация о доходах Чубайса

, 08:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

В сети появилась информация о доходах Чубайса
Анатолий Чубайс, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

В сети появилась информация о доходах Анатолия Чубайса, в конце 2020 года освобожденного с должности главы госкорпорации «Роснано» и назначенного спецпредставителем президента РФ.

Чубайс, согласно официальным источникам, в 2018 году заработал 14 миллионов рублей в Трубной металлургической компании, в которой он был членом совета директоров.  Но, как считают журналисты, его реальные доходы гораздо выше, сообщает URA.RU.
По данным Тelegram-канал Baza, на самом деле доходы Чубайса могут быть гораздо выше 14 млн рублей в год, так как в 2018 году он инвестировал средства в бизнес-центр рядом с Кремлём, и это могло обойтись ему в 2,5 млрд рублей.

СМИ пишут, что информация о выплатах Чубайсу в «Роснано» отсутствует в Федеральной Налоговой службе, так как он отказался от вознаграждения за работу в совете директоров этой компании.

Похоже, Анатолий Чубайс рад своей новой жизни после отставки. Он с супругой Авдотьей Смирновой улетел в Танзанию пожить там с шимпанзе.  

ИЧ

В мире

Аналитик Соскин предрек Украине возможную финансово-экономическую катастрофу в 2021 году

Аналитик Соскин предрек Украине возможную финансово-экономическую катастрофу в 2021 году

Эксперт Олег Соскин предрек Украине возможную финансово-экономическую катастрофу в текущем году. По данному вопросу аналитик высказался некоторое время назад в беседе с представителями СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью