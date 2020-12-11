Чубайс будет тайным агентом Кремля по связям с американской администрацией?

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11 декабря 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Леонид Млечин предположил, что Анатолий Чубайс на новой должности спецпредставителя президента по связям с международными организациями будет осуществлять тайные миссии по связям с американской администрацией.



Другой журналист, международник Владимир Сухой, в эфире «Эхо Москвы» тоже предположил, что это может быть правдой. «Потому что у Анатолия Борисовича как раз давние связи. Когда я работал в Соединенных Штатах Америки, именно Чубайс приезжал всегда во все международные организации, именно Чубайс координировал всю помощь, которая шла тогда по Международному валютному фонду. Именно Чубайс разговаривал открыто и закулисно со многими людьми, ключевыми фигурами в Соединенных Штатах Америки, которые определяют основные направления российско-американских отношений. Я думаю, что эти связи не утрачены», - говорит Сухой.



Правда, иногда назначения могут быть реальными, иногда они могут быть, просто чтобы не обидеть человека, и такое назначение чисто формальное. Журналист говорит, что «Владимир Путин понимает, что надо что-то делать с российско-американскими отношениями. С Трампом не получилось – были большие наезды. Нужны какие-то другие подходы и другие люди». Наверное, с официальными дипломатами американцы не хотят говорить. Если это не формальное, а реальное назначение, и на Чубайса будут возложены эти функции, то Анатолий Борисович может быть довольно успешен в этой миссии. Чубайс – это тот человек, который все-таки может вести свою линию и полагаться на свои ощущения и на свое понимание национальных интересов России, считает Владимир Сухой.



