СКР: установлена личность мужчины, причастного к убийству учительницы в Воронеже

Аргументы Недели → Общество 13+

8 февраля 2021, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Воронеже расследуется уголовное дело, возбужденное по факту убийства 47-летней женщины - учительницы математики СШО № 1. Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями 2 февраля было обнаружено вблизи одного из кафе на Московском проспекте г. Воронежа.

Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции в непрерывном режиме проводились мероприятия, направленные на установление лица, причастного к данному преступлению.

После изучения видеозаписи с камер наружного наблюдения, допросов свидетелей, по изъятым следам биологического происхождения, установлено лицо, причастное к совершению разбойного нападения на учительницу и ее убийству. Им оказался 31-летний мужчина. Следователями СК ему предъявлено заочное обвинение. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Расследование уголовного дела, возбужденного по статьям "убийство, сопряженное с разбоем" и "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей", продолжается.

В последний путь Наталью Тушинскую провожали родные, друзья, коллеги, ученики.