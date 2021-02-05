Воронежцы простились с любимой учительницей

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5 февраля 2021, 08:41 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

2 февраля около 20 00 в Воронеже произошла трагедия. Была зверски убита местная учительница. Нападавший нанёс удар ножом не менее семи раз. После убийства маньяк скрылся вместе с сумкой жертвы, золотым браслетом и мобильным телефоном. Место убийства, при этом, считалось вполне людным. Но свидетелей не оказалось. На тот момент там было практически пусто.

В момент нападения женщина разговаривала по телефону со знакомой. Последними её словами по мобильному были: «Меня убивают». Спасти несчастную не удалось. Ранения были смертельными. Всю территорию преступления вскоре обследовали спецслужбы вместе с кинологами. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, сопряжённое с разбоем».

4 февраля в 11 часов утра началась церемония прощания с погибшей. Там собрались не только родственники учительницы, но и её друзья, которых было немало. Все они считали умершую человеком с большой буквы, добрым и отзывчивым. На похоронах было много учеников, для которых эта учительница стала «второй матерью». Директор школы, где она работала, заявил, что это был самый настоящий пример для всех учителей, профессионал, неконфликтный человек, очень общительный и благожелательный. В шоке от совершённого убийства до сих пор каждый гражданин Воронежа.