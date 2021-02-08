Их имена исчезают. У актрис, активно участвовавших в протестах, начались проблемы с работодателями

Аргументы Недели → Общество 13+

8 февраля 2021, 16:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Вчера Центр имени Мейерхольда удалил со своего сайта страницу Варвары Шмыковой – звезды сериала «Чики». Сама актриса узнала об этом случайно, но арт-директор театра Елена Ковальская подтвердила эту информацию.

Она написала в социальной сети: «Да, правда. На странице ЦИМа временно закрыта страница Вари. Мои сотрудники сопротивлялись, но сделали это по моему требованию. Что мною двигало, или кто, объяснять не буду». При этом речи о снятии Шмыковой со спектаклей на данный момент не идет.

«До этого я не раз близко сталкивалась с ситуациями, когда публичные люди идут на стыдный и противный компромисс с властью, но всегда это были сотрудники благотворительных фондов, общественники, врачи. Люди, от чьего выбора реально зависят человеческие жизни. Я знаю, как и чем может шантажировать таких людей власть, и никогда, ни одним словом не осудила людей за то, что они «прогнулись» - и другим не дам никогда их обидеть. Но в этот раз все иначе. Но это наше общее театральное пространство, которое уже стало размером с почтовую марку, и дальше ехать просто некуда», - прокомментировала ситуацию режиссер Евгения Беркович.

Александра Бортич и Яна Троянова, как сообщается, столкнулись с другим давлением. Говорят, что упоминания обеих актрис активно подчищаются из всех промо-материалов «Газпром-медиа». Не уточняется, но, возможно, речь идет о сериалах на ТНТ с их участием. Все трое участвовали в несогласованных акциях протеста.