Михалков о зарплатах актёров Бортич, Маскима Виторгана, Деревянко: «Вы страдаете от режима за зарплаты 180 до 300 тысяч за день?»

Никита Михалков, народный артист, удивлен выступлениями некоторых представителей «российской богемы», «бедных» артистов, «крепко страдающих от режима», появившихся на недавних акциях за Навального.
Михалков раскрыл размер доходов артистов, например Александры Бортич. В авторской программе «Бесогон» режиссер огласил, что Саша Бортич, предлагающая идти на баррикады, за один съёмочный день зарабатывает в среднем 200 тысяч рублей.
«Зачем ты заставляешь их бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?» — задал вопрос Михалков.
Михалкова удивили метания «талантливого и лихого» актера Павла Деревянко, который, оказывается, «переборол страх». «Какой страх, Паша? Чего тебе не хватает? Твоя ставка 300 тысяч рублей за съёмочный день», — раскрыл председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, указав, что даже при таких выплатах артисты имеют статус ИП, чтобы платить меньше налогов.
Автор «Бесогона» обратил внимание и на признание Гоши Куценко, который сказал, что ничего не понимает в политике, но оценивает Навального «очень смелым». «Ну ты же взрослый парень. Ты что, не помнишь, что было в 2000 годы? Безработные артисты. Закрытые театры» — отметил режиссер.
По информации Никиты Сергеевича, съёмочный день Антона Лапенко оплачивается по ставке 200−250 тысяч рублей, актёр Максим Виторган «страдает», получая от 200 тысяч в день, - сообщает «Свободная пресса».
«Получается, что вы страдаете от режима Путина в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съёмочный день», — посочувствовал России Михалков «протестунам от кинематографа», находящимся в тяжелом положении.
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