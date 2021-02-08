Кончаловский объявил Путина «абсолютным либералом», а в России все беды, как известно, от излишнего либерализма

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8 февраля 2021, 18:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Режиссер Кончаловский объявил Путина «абсолютным либералом», В интервью Ксении Собчак он сказал, что все беды в России от излишних мягкости и терпимости президента.

«Десять лет назад я уже думал, что Путин — либерал. В том смысле, что он очень многое терпит, и самое главное, что он терпит, — это коррупцию. И уровень коррупции зашкаливает именно потому, что Путин — либерал», — подчеркнул режиссер.

Он считает, что русский «народ создает себе правительство согласно своему представлению о власти», а потому и грех потом жаловаться. «Путин — абсолютный либерал. Другой вопрос, что форма правления, которая была создана, она же создана не Путиным. Она создается русским культурным геномом», — уверен Кончаловский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ⚠️ ДИАГНОЗ - ЖУРНАЛИСТ (@pulya.ne.dura)