Зачем Министерство иностранных дел России завело аккаунт в TikTok

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6 февраля 2021, 18:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

МИД РФ, фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел России завело аккаунт в социальной сети TikTok. Пока на странице опубликованы две видеозаписи, которые посвящены российской вакцине «Спутник V».

"Это не дань моде, а просто информационная работа", - пояснила представитель МИДа Мария Захарова. Открытие аккаунта уже давно было в планах, а "развитие событий последних недель ускорило процесс".

В одном из видео министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на критику вакцины, подчеркнув, что с поздравлениями звонили даже из Америки.

"Спутник V" назвали одним из существенных научных прорывов в России .