Госсекретарь США Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины «Спутник V»

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5 февраля 2021, 14:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

госсекретарь США Энтони Блинкен, Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 5 февраля, заявил, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".

Лавров в ходе сегодняшней пресс-конференции уточнил, что накануне говорил Блинкеном. В рамках этой беседы дипломаты затронули тему вакцины "Спутник V". Американский госсекретарь поздравил Россию с тем, что данный препарат дает результаты.

Стороны также договорились продвигать контакты между лабораториями РФ и Соединенных Штатов, учеными и производителями, а также выяснить, существует ли возможность взаимодействия на этом фронте.