Госсекретарь США Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины «Спутник V»
5 февраля 2021, 14:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 5 февраля, заявил, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".
Лавров в ходе сегодняшней пресс-конференции уточнил, что накануне говорил Блинкеном. В рамках этой беседы дипломаты затронули тему вакцины "Спутник V". Американский госсекретарь поздравил Россию с тем, что данный препарат дает результаты.
Стороны также договорились продвигать контакты между лабораториями РФ и Соединенных Штатов, учеными и производителями, а также выяснить, существует ли возможность взаимодействия на этом фронте.
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