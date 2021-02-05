Боррель заявил, что «Спутник V» может быть сертифицирован в ЕС после подтверждения эффективности
5 февраля 2021, 13:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель в пятницу, 5 февраля, заявил, что европейский регулятор сможет сертифицировать российскую вакцину "Спутник V" в ЕС после подтверждения эффективности.
Боррель также отметил, что хочет поздравить Россию с успехом этого мероприятия (создания препарата против COVID-19), поскольку это полезно для всего человечества.
Напомним, ранее эксперты американских университетов ознакомились с результатами третьей фазы клинических испытаний российской вакцины "Спутник V" и назвали одним из главных преимуществ препарата то, что он не требует поддержания сверхнизкой температуры в процессе транспортировки и хранения.
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