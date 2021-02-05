В ПФР прокомментировали, почему некоторые россияне осталась без индексации пенсии

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5 февраля 2021, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В ПФР объяснили, почему некоторые россияне получили пенсию без индексации. Дело в том, что сейчас пенсия работающих россиян индексируется, но выплачивается без учета повышения. Повышенную выплату пенсионеры смогут получать после увольнения с работы.

В начале 2021 года вопросы, почему выплаты некоторым пенсионерам не увеличились, поступили в отделение ПФР по Астраханской области.

На сайте ПФР размещена информация, согласно которой, «...пенсия работающих пенсионеров индексируется, но выплачивается без учета индексации». Каждый пенсионер может зайти в свой личный кабинет на сайте ПФР, и там отобразится сумма пенсии в период продолжения трудовой деятельности, и вторая сумма с учетом индексации, - сообщает URA.RU.

По данным ПФР, эти выплаты гражданин будет получать после увольнения, но после увольнения должно пройти три месяца для индексации пенсии, пока в ПФР не придут документы от работодателя.

Минтруда и соцзащиты РФ направило правительству предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам. До 2016 года ежегодная индексация пенсий проводилась одинаково для всех пенсионеров, находящихся на заслуженном отдыхе или продолжающих трудиться.

В 2015 году из-за дефицита федерального бюджета индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили.

Эксперты прогнозируют, что индексация будет проведена только для тех категорий пенсионеров, которые трудятся на низкооплачиваемой работе.