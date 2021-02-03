Индексация пенсий работающих пенсионеров будет зависеть от уровня зарплаты

Вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам сдвинулся с мёртвой точки. Эксперты прогнозируют, что индексация будет проведена только для тех категорий пенсионеров, которые трудятся на низкооплачиваемой работе.
Министерство труда уже направило в правительство свои предложения. Власти страны оказались с индексационным вопросом в тупике. Игнорировать индексацию пенсии нельзя, так как это минувшим летом прописали в Конституции. В то же время пересмотр размера пенсии может сказаться на бюджете.
Очевидно, власти хотят поддержать в первую очередь нуждающихся пенсионеров. По итогам прошлого года для проведения индексации пенсий работающим пенсионерам требовалось выделить порядка 379 миллиардов рублей. В Пенсионном фонде заявили, что у них нет таких средств. Не исключено, что чиновники согласятся на проведение частичной компенсации за предыдущие годы, если средства будут выделены из Фонда национального благосостояния или других резервов.
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