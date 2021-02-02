Минтруд РФ направил правительству предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам
2 февраля 2021, 15:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: rg.ru
Министерство труда и социальной защиты РФ направило правительству предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам. До 2016 года ежегодная индексация пенсий проводилась одинаково для всех пенсионеров, находящихся на заслуженном отдыхе или продолжающих трудиться.
В 2015 году из-за дефицита федерального бюджета индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили, они стали получать небольшую надбавку, которая полагается им ежегодно с 1 августа, порядка 200-300 рублей к пенсии.
Свои предложения Минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке.
Вопрос индексации пенсий тем, кто продолжает трудиться, неоднократно поднимался депутатами Госдумы. На индексацию потребуются дополнительные средства.
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