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Минтруд РФ направил правительству предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Минтруд РФ направил правительству предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам
фото: pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты РФ направило правительству предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам. До 2016 года ежегодная индексация пенсий проводилась одинаково для всех пенсионеров, находящихся на заслуженном отдыхе или продолжающих трудиться.

В 2015 году из-за дефицита федерального бюджета индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили, они стали получать небольшую надбавку, которая полагается им ежегодно с 1 августа, порядка 200-300 рублей к пенсии.

Свои предложения Минтруд России направил в аппарат правительства в установленном порядке.

Вопрос индексации пенсий тем, кто продолжает трудиться, неоднократно поднимался депутатами Госдумы. На индексацию потребуются дополнительные средства.

ИЧ

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