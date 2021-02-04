Переболевшие коронавирусом испанцы рассказали о странных симптомах

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4 февраля 2021, 22:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

коронавирус, фото: pixabay.com

Испанские ученые из Мадрида провели исследование 666 пациентов с коронавирусом и выявила не совсем стандартные симптомы. У четверти было опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.

Каждый десятый пациент жаловался на жжение в ладонях и ступнях. Специалисты отметили, что этот симптом возникал только у больных с пневмонией, так что принимать его за универсальный при диагностике коронавируса не нужно.

Ранее Тим Спектор, ученый, один из создателей приложения COVID Symptom Study, обратил внимание, что у около 20% зараженных коронавирусом пациентом не диагностированы «классические» симптомы ковида, а имеются непривычные проявления инфекции.

В России выявили 16 714 случаев коронавируса за сутки, 521 человек умер.