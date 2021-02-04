В России выявили 16 714 случаев коронавируса за сутки, 521 человек умер

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4 февраля 2021, 11:32 [ «Аргументы Недели» ]

медик, фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 3 917 918 человек. Об этом стало известно в четверг, 4 февраля.

«За последние сутки в России выявлено 16 714 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни … 521 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 24 546 человек», - пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве – 2095, Санкт-Петербурге – 1571, Московской области – 831, Нижегородской области – 471 и Воронежской области – 371.