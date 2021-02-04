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Мясников назвал причину и сроки следующей волны коронавируса

, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Мясников назвал причину и сроки следующей волны коронавируса
фото: медик, pixabay.com

Известный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о сроках и причинах наступления новой волны коронавируса в России. По его словам, сейчас инфекция ослабевает, но ограничения действовали и в пиковые периоды заболеваемости и смертности от COVID-19.

«Я, как и многие другие врачи, говорил и говорю, что коронавирус идет волнами. Это нормальный инфекционный процесс. Как правило, три месяца на подъем и спад, следующие три - относительное благополучие», - высказал он.

Мясников отметил, что число случаев коронавируса снова пойдет вверх – это естественно. Он считает, что подъем выпадет на лето – осень. Однако врач не исключает, что вирус может обойти летний период.

«… поэтому важно проводить масштабную вакцинацию прямо сейчас, чтобы обезопасить себя на следующую волну», - добавил эксперт.

Мясников отметил, что все прежние усилия по борьбе с коронавирусом были «шаманскими танцами с бубном».

БА

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