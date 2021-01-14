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Ученый назвал язвочки в полости рта и «ковидный язык» редкими симптомами коронавируса

, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Ученый назвал язвочки в полости рта и «ковидный язык» редкими симптомами коронавируса
фото: pixabay.com

У коронавирусной инфекции COVID-19 несколько известных симптомов, таких как повышение температуры, лихорадка, слабость, потеря обоняния, першение в горле, кашель.

Тим Спектор, ученый, один из создателей приложения COVID Symptom Study, обратил внимание, что у около 20% зараженных коронавирусом пациентом не диагностированы «классические» симптомы ковида, а имеются непривычные проявления инфекции. У ряда пациентов, например, на коже выступает сыпь.

Спектор призвал обратить внимание на такие симптомы, как язвочки в полости рта и «ковидный язык».

«Ковидный язык» - это когда на языке появляются светлые пятна, - сообщает Express. По словам ученого, необычные проявления в полости рта исчезают через несколько дней, они не представляют опасности для пациента. 

Спектор советует в период пандемии коронавируса обращать внимание на необычные симптомы, так как они могут говорить о инфицировании COVID -19.

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