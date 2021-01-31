Сын Боярского вынужден был обратиться в полицию из-за травли и угроз
31 января 2021, 19:20[ «Аргументы Недели» ]
Депутату Госдумы и сыну Михаила Боярского Сергею поступают угрозы от неизвестного мужчины, который устроил ему настоящую травлю в социальных сетях. Парламентарий заявил, что стал "объектом назойливого преследования".
Угрожают и ему, и семье. Сергей заблокировал уже сотни аккаунтов, но создаются новые. Депутат обратился в полицию. Сын Боярского плагает, что что это может быть связано с законом об уголовной ответственности за клевету в Интернете, в разработке которого он принимал участие.
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