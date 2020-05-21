В Госдуме объяснили, для чего понадобилась единая база данных россиян

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21 мая 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: dumatv.ru

База данных. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал, для чего государству нужна единая база данных граждан. По его словам, все эти сведения уже имеются в различных ведомствах, но хранятся разрозненно.

«Послушайте, мы, что, хотим вернуться на 15-20 лет назад, когда, чтобы элементарную операцию провести, нужно было потратить уйму времени, нервов, обойти все инстанции?» - заявил Боярский.

Он заверил, что россиянам не нужно беспокоиться за личную информацию о себе – данные будут в полной безопасности. Депутат отметил, что многие жители страны регулярно предоставляют информацию банкам, больницам и другим организациям, а также публикуют в соцсетях.