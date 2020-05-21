Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах России

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21 мая 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Госдума

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Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России - российских гражданах.

Как пояснили в нижней палате парламента, создание ресурса позволит сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, повысить эффективность государственной политики.

В единый регистр сведений о населении РФ войдут такие данные: Ф. И. О., дата и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение.

Вести ресурс будет ФНС на основании имеющихся у неё данных, а также сведений МВД, Минобороны, Минобрнауки, государственных внебюджетных фондов. «Налоговая служба также будет обязана обеспечить защиту всех имеющихся сведений», — говорится в сообщении на сайте Госдумы. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2022 года, а ряд норм — с 1 января 2024 года и с 1 января 2025 года.

Как подчеркивали инициаторы закона, такая система будет способствовать борьбе с правонарушениями и мошенничеством при получении мер социальной поддержки и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, позволит повысить собираемость платежей в бюджеты всех уровней.

Замглавы ФНС России Виталий Колесников ранее объяснил, с какой целью готовится единый реестр со сведениями о населении РФ. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".

Как отмечал глава комитета Александр Хинштейн, "в условиях коронавирусной инфекции очевидно, что такого закона не хватает"