Почему ФНС предложила внести доходы каждой российской семьи в специальный реестр

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16 апреля 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

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Заместитель главы ФНС России Виталий Колесников объяснил, с какой целью готовится единый реестр со сведениями о населении РФ. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи одобрил для второго чтения правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ".

Как отметил глава комитета Александр Хинштейн, "в условиях коронавирусной инфекции очевидно, что такого закона не хватает".

Замглавы ФНС также считает, что в стране "нет нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства".

Как объяснил Колесников, "реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи", потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать доход семьи, среднедушевые доходы. Сведения всех официальных данных о человеке в едином регистре позволят определять доходы каждого домохозяйства. И можно будет поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна в каждом конкретном случае.