Шнуров заявил в полицию на Пригожина

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27 января 2021, 18:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Сергей Шнуров, фото: АГН Москва/Global Look Press

Музыкант и продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров написал заявление в полицию из-за конфликта с музыкальным продюсером Иосифом Пригожиным. Он просит возбудить уголовное дело из-за поступивших угроз.

Об этом сообщил адвокат Шнурова Алексей Добрынин. Высказывания Иосифа Пригожина в адрес Сергея Шнурова, по его словам, подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ – угроза причинения тяжкого вреда здоровью (до 5 лет лишения свободы).

Продюсер посылал Шнурову SMS с нецензурной лексикой. Также в беседе с журналистами он грозил рукоприкладством из-за критики в адрес своей жены, певицы Валерии.