Лукашенко рассказал, что думает о Шнурове

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15 января 2021, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью российской ведущей Наиле Аскер-заде, как относится к певцу Сергею Шнурову: "Нормальный мужик, настоящий мужик".

Лукашенко прокомментировал информацию о том, что Шнуров хотел поговорить с ним, но из-за протестов в Белоруссии отказался от этой идеи. Белорусский лидер отметил, что музыкант никогда не был в Белоруссии, а сведения о том, что там происходит, черпает "в Telegram-канал каком-то". А так "нормальный мужик, и матом умеет ругаться". На вопрос, а сам президент умеет ругаться, Лукашенко ответил: "Еще как, лучше не слышать".

Ранее Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопросы продюсера, музыканта Сергея Шнурова об использовании мата в повседневной жизни и российских хакерах на выборах в США.