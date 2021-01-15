Лукашенко рассказал, что думает о Шнурове

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью российской ведущей Наиле Аскер-заде, как относится к певцу Сергею Шнурову: "Нормальный мужик, настоящий мужик".
Лукашенко прокомментировал информацию о том, что Шнуров хотел поговорить с ним, но из-за протестов в Белоруссии отказался от этой идеи. Белорусский лидер отметил, что музыкант никогда не был в Белоруссии, а сведения о том, что там происходит, черпает "в Telegram-канал каком-то". А так "нормальный мужик, и матом умеет ругаться". На вопрос, а сам президент умеет ругаться, Лукашенко ответил: "Еще как, лучше не слышать".
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