ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин ответил на вопросы Шнурова о мате и русских хакерах

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Путин ответил на вопросы Шнурова о мате и русских хакерах
Сергей Шнуров, фото: АГН Москва/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции ответил на вопросы продюсера, музыканта Сергея Шнурова об использовании мата в повседневной жизни и российских хакерах на выборах в США.

«В принципе язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к ненормативной лексике», - высказал президент, отметив, что можно обратиться к известным фильмам, классике советского кино, и вместо мата говорить: «Редиска!».

При этом отвечая на вопрос Шнурова о том, почему «русские хакеры в этот раз не смогли помочь избраться Трампу», Путин заявил, что это «провокация».

«Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту США и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы. Это всё домыслы, это всё повод для того, чтобы портить отношения между Россией и США, это повод для того, чтобы не признать легитимности действующего пока президента США», - пояснил глава государства.

БА

Армия

В следующем году войска получат новый вертолет Ми-8 АНТШ-ВН

В следующем году войска получат новый вертолет Ми-8 АНТШ-ВН

В 2021 году первые десять модернизированных вертолетов Ми-8 АНТШ-ВН поступят в войска, в том числе для бригад армейской авиации, работающих в интересах ВДВ. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко проинспектировал Улан-Удэнский авиационный завод.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью