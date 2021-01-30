В воскресенье «Детский мир» и рестораны у Лубянки в Москве будут закрыты

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30 января 2021, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Лубянка, фото: pixabay.com

В Москве Магазин "Детский мир", ТЦ "Наутилус", кафе и рестораны, которые прилегают к Лубянской площади, будут закрыты в воскресенье из-за планируемых несанкционированных акций.

Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Будет ограничена продажа напитков в стеклянной таре и алкогольных напитков.

ГУВД введет ряд ограничений в ЦАО из-за призывов на несанкционированную акцию.