Власти Москвы планируют запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре 31 января

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29 января 2021, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

В связи с ожидающимися несанкционированными массовыми протестными акциями в центре столицы 31 января, власти города разослали поручение исключить продажу алкоголя.

Также под запрет попали напитки в стеклянной таре. Данное ограничение будет действовать в центре Москвы в воскресенье, 31 января с 9 утра до 11 часов вечера.

Кроме того, 31 января в центре Москвы ограничат передвижения пешеходов. Об этом сообщает столичная полиция.

С 8 утра на вход и выход закроют станции метро: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город.

Ранее прокуратура Москвы предупредила о незаконности несогласованных акций 31 января их организаторов.