Прокуратура Москвы предупредила организаторов и соцсети о незаконности акций 31 января

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28 января 2021, 12:01 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Прокуратура Москвы предупредила о незаконности несогласованных акций 31 января их организаторов. Предупреждения направлены шести физическим лицам и пяти интернет-компаниям, распространяющим призывы к акциям за Навального.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что в соцсетях выявлены публикации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых публичных мероприятиях, организуемых с нарушением установленного порядка на территории РФ 31 января.

В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения и шести лицам, призывающим к участию в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве.

"Разъясняем, что, как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность", - подчеркнули в прокуратуре столицы.

Напомним, по факту проведения несанкционированных акций за Навального 23 января возбуждено несколько уголовных дел.