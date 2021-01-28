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К врачу Навального полиция пришла с обыском и задержала Анастасию Васильеву

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

К врачу Навального полиция пришла с обыском и задержала Анастасию Васильеву
фото: pixabay.com

Задержана врач Алексея Навального Анастасия Васильева.  Лидер профсоюза «Альянс Врачей», врач-офтальмолог Анастасия Васильева написала о задержании в соцсетях.

Васильеву задержали, вероятно, по делу о нарушении санитарно–эпидемиологических правил при проведении несогласованной акции 23 января. Доктор задержана на двое суток.

«Меня задержали, почти взломали дверь и оформили новый обыск и привод силой) Дети у замечательных друзей, спасибо им! поедем теперь вероятно искать ещё 48 часов что-то важное на Петровку», — написала Васильева в соцсети.

Оказалось, что во время проведения следственных действий, следователь перепутала номер телефона и позвонила адвокату Васильевой Дмитрию Джулаю, думая, что разговаривает с руководством. Юрист, не раскрывая имени, сказал сворачивать операцию. Но вскоре дверь в квартиру Васильевой начали выламывать, — сообщает URA.RU.

Ксения Собчак в своем Тelegram-канале разместила видеозапись, как силовики смогли оказаться в квартире Васильевой в тот момент, когда она играла на фортепиано.

На кадрах видно, как женщина музицирует, пока ей зачитывают ордер на обыск в присутствии понятых.

Алексей Навальный был задержан в Москве по прилету из Германии. 23 января в российских городах, в том числе в Москве  и Петербурге, прошли несанкционированные акции в его защиту. 

Юриста Любовь Соболь и Олега Навального, брата арестованного Алексея Навального, 27 января задержали как подозреваемых по новому уголовному делу — о нарушении санитарно-эпидемиологических правил при проведении несогласованной акции 23 января

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