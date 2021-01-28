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По какому уголовному делу задержали юриста Любовь Соболь и брата Навального

, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]

По какому уголовному делу задержали юриста Любовь Соболь и брата Навального
фото: pixabay.com

Юриста Любовь Соболь и Олега Навального, брата арестованного Алексея Навального, 27 января задержали как подозреваемых по новому уголовному делу – о нарушении санитарно-эпидемиологических правил при проведении несогласованной акции 23 января.

В среду в квартирах  Соболь и Олега Навального полиция провела обыски. Они задержаны на двое суток. Вчера силовики также приходили домой к супруге Алексея Навального Юлии, к пресс-секретарю Алексея Кире Ярмыш и другим его соратникам. 

После акции 23 января полиция возбудила порядка 20 уголовных дел после акций 23 января за Алексея Навального.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о том, что несколько дел возбуждены по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

Власти США серьёзно обеспокоены безопасностью Алексея Навального и могут ввести санкции в отношении России. На вопросы по поводу ареста в Москве Навального высказался новый госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в госдепартаменте в среду, 27 января.

ИЧ

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