Новый американский госсекретарь Энтони Блинкен раскрыл позицию США по Навальному
28 января 2021, 07:47[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Власти США серьёзно обеспокоены безопасностью Алексея Навального и могут ввести санкции в отношении России. На вопросы по поводу ареста в Москве Навального высказался новый госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в госдепартаменте в среду, 27 января.
Блинкен сказал, что США "глубоко озабочены безопасностью Навального, и еще более важно то, что его голос – это голос многих-многих русских, и он должен быть услышан".
Главу внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов спросили о том, что является "красной линией" в отношении безопасности Навального, за которой последует введение антироссийских санкций.
Блинкен повторил позицию Белого дома о том, что администрация Джо Байдена изучит весь спектр существующих вопросов в отношении России, и после будет принимать решения.
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