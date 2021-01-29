ГУВД введет ряд ограничений в ЦАО из-за призывов на несанкционированную акцию

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29 января 2021, 21:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Global Look Press

В воскресенье, 31 января, в Москве будет ограничено движение пешеходов. Это связано с распространением в Сети призывов выйти на незаконную акцию протеста.

Об ограничениях рассказали в Управлении МВД по Москве: «В связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов».

Также москвичам стоит обратить внимание, что с 8 утра будут закрыты на вход и выход станции метро: Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка, Китай-город.

«Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции", - уточняют в ГУВД и напоминают, что за призывы и участие в несогласованных митингах предусмотрена административная, а в некоторых случаях и уголовная, ответственность.