Глубокие, красивые и опасные карстовые пещеры России

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30 января 2021, 10:07 [ «Аргументы Недели», Мария Шарковская, Специальный корреспондент ]

Фото: соцсети

Карстовые пещеры издревле манили людей своей загадочностью и недоступностью. Некогда их считали вратами Преисподней. Шли века и любопытство повело человека не только за моря и океаны, в небеса и на горные вершины, но и в чрево земное. Люди придумали особую дисциплину, которая посвящена изучению и освоению пещер – это Спелеология. Она не сводится только к научным, познавательным аспектам. Есть в этом предмете и спортивная составляющая. В наше время, казалось бы, человек знает о пещерах все. Но стоит отправиться в этот подземный мир, и он преподнесет очередной сюрприз. При каждом с ним соприкосновении, исследователь открывает для себя что-то новое. Не только в изучении природы пещер заключается процесс познания. Постигая недоступное, человек в первую очередь познает себя. Путь по карстовой пещере – это отнюдь не лёгкая прогулка. Спелеологу приходится пробираться в узких проходах и лазах, спускаться в бездонные колодцы, шагать погруженным по горло в ледяной воде, а зачастую погружаться в нее полностью. Пещера коварна, за легкомыслие и лихачество она жестоко мстит. Ее не покорить одной смелостью и не пройти без выдержки, опыта и осмотрительности.



ПАРК ТОРАТАУ

Одной из самых интересных и протяженных спелеосистем является парк Торатау. На сегодняшний день его изученная часть, кроме собственной, ранее открытой территории, охватывает Гафурийский и Мелеузовский районы Башкирии. Торатау номинируется, как памятник природы в международную сеть Глобальных геопарков ЮНЕСКО. К концу 2019 года на его территории обнаружено и задокументировано 228 карстовых пещер, в том числе: 34 пещеры глубиной более 100 м, суммарной протяженностью 28,5 тыс. м и объемом 610,0 тыс. м куб. Это составляет соответственно: 20,2%, 21,5% и 29,2% от общего количества, общей длины и совокупного объема всех известных пещер Южного Урала и Предуралья в границах Республики Башкирия (РБ). Изучением и описанием данного природного явления занимаются сотрудники уфимского Института геологии УФИЦ РАН А.И. Смирнов, Ю.В. Соколов.

Подавляющая часть наиболее ценных пещер расположена в Западно-Уральской спелеологической провинции. При этом большинство из них находится в долине реки Зилим, в полосе распространения известняков нижнего карбона, в соответствии с общими закономерностями развития карста. Нижний карбон – каменноугольный период Палеозойской эры начало примерно 358 млн лет назад и закончился 298,9 млн лет назад плюс, минус 0,15 млн лет.

Самой протяженной (12935 м) и крупной по амплитуде или перепаду высот (235 м) пещерой в известняках геопарка Торатау и всего Уральского региона является пещера Киндерлинская имени 30-летия Победы (спелеологи ее зовут – «Победа»). Она является основным и в значительной степени уникальным компонентом геологического памятника природы, получившего наименование «Пещерная система Киндерлинская Леднева-Октябрьская».

Во многих пещерах геопарка Торатау встречаются уникальные вторичные новообразования, невообразимо интересные и зрелищные природные явления - пещерное молоко и пещерный жемчуг, мощные наледи и крупные ледяные сталагмиты, трубчатые сталактиты и геликтиты, а также самые разнообразные по форме натечно-капельные и натечно-покровные новообразования. Здесь можно увидеть просторные подъемные залы с причудливой колоннадой, творцом которой является сама природа. Кроме всего прочего, поражают и акустические возможности таких явлений.

Пещеры геопарка достаточно сложны для прохождения и этим они привлекают спелеологов-спортсменов. Самыми трудными из них считаются: Киндерлинская им. 30-летия Победы (категория трудности прохождения – 2Б), Октябрьская (кт- 2Б), Аю-Ыскан (кт - 2А), Бришский Провал (кт - 2А), пещера Кулембят-3 (кт - 2А) и пещера Леднева (кт - 2А).

Самой доступной в геопарке является пещера «Салават Юлаев». По всем морфометрическим и морфологическим параметрам, а также компонентам пещерной среды она относятся к часто встречающимся в природе. Из-за легкой доступности и несложного прохождения ее облюбовали экскурсоводы, которые водят туда не имеющих специальной подготовки туристов. Пещера получила известность благодаря одноименному художественному фильму, снятому в 1939 году. Кроме того, в геопарке для контролируемого и безопасного спелеотуризма приспособлена пещера «Аскинская ледяная», которая также является памятником природы.

САМАРСКИЕ ПЕЩЕРЫ

Пещеры Самарской области несопоставимы по размерам и красоте с уральскими и кавказскими, но даже самая маленькая из них может представлять интерес для специалистов и любителей подземных путешествий. По количеству открытых и изученных пещер Самарская область занимает первое место в Среднем Поволжье. Знания об этих природных образованиях мы получили благодаря работам сотрудника Волжского отделения Института геологии и разработки горючих ископаемых - М. П. Бортникова.

Из его трудов следует, что в Самарской области развит подтип равнинного карста, образующегося в горизонтально залегающих породах.

Распределение пещер в этой местности крайне неравномерное. Большинство из них находится в Жигулевском (25 пещер общей протяженностью 445,5 м) и Самарском (14 пещер общей протяженностью 933 м) районах Самаролукского округа. Во многих пещерах в зимнее время наблюдаются ледяные натечные образования, а в трех из них обнаружен атмогенный (образуется путем кристаллизации паров воды, находящихся в воздухе) лед.

Животный мир этих пещер богат и разнообразен. Он представлен троглофилами (обитатели пещер) и троглоксенами (животные размножающиеся в пещерах, но живущие на поверхности), среди которых встречаются позвоночные (различные виды рукокрылых, в основном летучие мыши) и беспозвоночные (ногохвостки, комары, бабочки). В привходовых частях некоторых пещер встречаются грызуны, хищники, пресмыкающиеся. На стенах и дне пещер часто встречаются продукты их жизнедеятельности. Кроме того, здесь можно найти артефакты. Так при археологических исследованиях пещеры Братьев Греве были обнаружены следы древнего очага, фрагменты утвари и украшений, рыболовные крючки и наконечники стрел, датируемых бронзовым веком.

Большинство карстовых объектов Самарской области имеет большую научную и эстетическую ценность. Одиннадцать из них отнесены к особо охраняемым территориям или памятникам природы. Все пещеры Жигулевского спелеорайона входят в национальный природный парк «Самарская Лука». Среди памятников природы числятся: «Коптев овраг – Студеный овраг», пещеры Братьев Греве и Серноводская.

ПОДМОСКОВНЫЕ КАРСТЫ

Среди подмосковных пещер спелеологи особо выделяют «Никитскую». Она расположена на правом, высоком берегу речки Рожайки близ села Никитское, в Домодедовском районе. Это бывшие каменоломни с многочисленными подземными карстовыми ходами. Она очень популярна у любителей подземных «прогулок», но, к сожалению, и у нее есть печальная история. Прямо над входом в эту пещеру, стоит памятник, погибшему в ней спелеологу, Вите Шагалу (30.8.1956- 27.6.1976). Если верить местным жителям он лишь открыл счет смертей и был первой жертвой «Никитской» карстовой пещеры, и, к сожалению, не последней.

Специалисты в один голос говорят, что новичкам не стоит начинать заниматься спелеологией с Никитских каменоломен – это одна из самых сложных в Московской области карстовых систем. В отличие от других популярных у туристов пещер, здесь большое количество узких проходов, которые можно преодолеть только ползком, буквально продираясь сквозь узкие проходы. Также здесь много ответвлений, в которых трудно ориентироваться. Очень часто в ходах и залах этой пещеры происходят обвалы породы. Данная местность изобилует оврагами и находится под наблюдением геологов из-за карстовых и оползневых процессов. Мне неоднократно довелось посещать этот участок для проведения мониторинга состояния склонов и карстовых провалов на территории села Никитское. Один из визитов пришелся на весенние время. Признаюсь, что хотела заглянуть в пещеру, но меня удержало от этого невероятно большое количество ужей, которые буквально вышмыгивали из-под моих ног.

Окружающая пещерный зев густая сухая трава, периодически шевелилась, и причиной тому был отнюдь не ветер. Подойдя к темному входу в подземелье, я увидела, как на меня внимательно смотрит маленькая пара змеиных глаз, не знаю, были там две желтых точки на голове или нет, но как вы догадываетесь, в пещеру я так и не полезла.

Вообще для неподготовленного человека пещера представляет реальную смертельную опасность. Спелеологи спортсмены основательно тренируются перед каждой своей экспедицией в подземелье, подбирают специальное снаряжение и экипировку, отрабатывают особую технику для прохождения каждого элемента пещеры. При спуске вниз используют огромное количество сверхпрочных веревок, скальных страховочных элементов, карабины, спусковые и подъемные устройства, особые фонари, бивуачное снаряжение, специальную одежду и каски, и много чего еще. Команда, направляясь вниз, тащит с собой несколько центнеров полезного груза, упакованного в водонепроницаемые баулы.

Неподготовленность техническая и физическая может закончиться для желающего пойти в пещеру – плачевно. Статистика смертей спелеологов не прибавляет оптимизма. Приведу несколько примеров дабы охладить пыл тех, кто вдруг загорится желанием самостоятельно совершить спелео-прогулку. В прошлом году в Абхазии, в пещере на горном массиве Арбаика (Арабика), погиб российский спелеолог Павел Демидов. Этот опытный 49-летний член московской команды «Перово-Спелео» спускался в неисследованную пещеру в Гагрском районе и на глубине 305 метров попал под крупноглыбовый завал. О трагедии рассказал член Совета Российского Союза спелеологов Евгений Снетков. Тело Павла Демидова удалось извлечь из-под завала и поднять на поверхность. В ходе спасательных работ выяснилось, что сначала ему на спину упал большой камень, а потом еще сошел сель из щебенки, глины и песка. Это не дало Павлу ни возможности дышать, ни самостоятельно разгрести породу. Его напарник, Стас, смог освободить пострадавшего от мелких камней. Но приподнять 300-килограммовую глыбу, под которой оказался Павел, он был не в состоянии.

Другой наглядный пример выглядит еще более трагично. В 1967 году команда спелеологов из МГУ находилась в пещере Сумган-Кутук. К моменту аварии они уже находились четверо суток под землей. Сумганская пещера изобилует множество ответвлений и уровней. Команда достигла предела, который был запланирован на ту экспедицию и возвращалась на поверхность. Последним этапом был подъем по большому наклонному колодцу, который был оборудован специальной лестницей. К сожалению, она была покрыта толстым натечным льдом. Пора была весенняя и в дневное время в пещеру устремлялся поток талой воды, которая замерзала, оказавшись в колодце, где была минусовая температура. Один из членов команды (по фамилии Алексинский) вооружившись скальным молотком полез по лестнице вверх, предварительно очищая ее ото льда. Он продвигался быстро и уже скрылся из вида, когда команда услышала его отчаянный крик: «Вода!». И затем наступила тишина, ребята звали его, ответа не было. Они поняли, что их товарищ попал в беду. Ему на выручку пошла Елена Алексеева, прихватив с собой аптечку. После того, как и она скрылась из вида, спелеологи услышали только ее отдаленный вскрик: «Ой». И больше ничего. Они пытались докричаться и до нее, но безуспешно. Третий уже не мог лезть на эту лестницу, потому что она не выдержала бы веса троих человек. Оставшиеся внизу Виктор Благодатских, Виталий Молоствов и Галина Гусева вынуждены были ждать. В таких случаях, как говорится, надежда умирает последней. На их счастье, тревогу поднял один местный житель, который обнаружил следы у входа в пещеру. Троих спелеологов спасли. А двое их товарищей погибли, причиной стал обвал большой массы наледи. Эта группа при посещении сложной пещеры в опасный весенний период совершила множество фатальных ошибок, результат не заставил себя ждать. Они даже не оставили никого из своей команды на поверхности, для реагирования при чрезвычайной ситуации, предвидеть которую не представляло особой сложности.