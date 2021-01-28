Дерипаска считает Центробанк виновником резкого сокращения населения России

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28 января 2021, 21:23 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Дерипаска, фото: Viktor Chernov/Russian Look

Росстат отчитался сегодня о рекордном за 15 лет снижении численности российских граждан. Миллиардер, акционер "Русала" и En+ Олег Дерипаска обвинил в этом Центральный банк России.

"Вот еще один печальный итог работы нашего ЦБ", - высказал мнение Дерипаска в своем Telegram.

Прошлой весной Олег Дерипаска заявил, что ЦБ либо до конца не осознает предстоящие проблемы на фоне эпидемии коронавируса и падении цен на нефть, либо их скрывает.