Дерипаска обвинил Центробанк в бездействии на фоне назревающих экономических проблем

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24 марта 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что ЦБ либо до конца не осознает предстоящие проблемы на фоне эпидемии коронавируса и падении цен на нефть, либо их скрывает.

Бизнесмен напомнил, что глава Банка России Эльвира Набиуллина постоянно упоминает об экономическом росте, однако на деле наблюдается «замедление роста спроса». Он отметил, что порядка три миллиона российских предпринимателей могут лишиться бизнеса, а более 8,5 миллионам людей грозит потеря работы. Также миллиардер назвал издевательским решение регулятора не штрафовать за просрочку тех заемщиков, у которых официально подтвержден коронавирус. По его словам, эти меры не учитывают интересы людей, которые из-за пандемии COVID-19 также потеряли доход и «испытывают не меньшие сложности с выплатой ипотеки или иных кредитов».

«В прошлую пятницу ЦБ прямиком из космоса пробил дно в своем болотце, которое он бережно лепил последние четыре года на отрывках из учебников по макроэкономике 50-х и 60-х годов», - резюмировал Дерипаска.