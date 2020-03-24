Пандемия сильно ударит по малому бизнесу

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 марта 2020, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

Малый бизнес обеспечивает работу порядка 18 миллионам россиян. По прогнозам аналитиков, в скором времени они столкнутся с потерей доходов. Государство в этих условиях согласилось помочь только налоговыми и кредитными инструментами. Но правительство могло изменить ситуацию до пандемии, когда экономика входила в кризисный период. Сейчас вопрос встанет о создании новых рабочих мест, нового бизнеса.



В Министерстве экономического развития России заявили, что потребуется время, чтобы появилась определённость. Эпидемия – это проблема временного характера. Когда она закончится, начнётся рост экономики. Он зависит от того, какие меры мы будем принимать сейчас, - отметил министр Максим Решетников. На первый план выходит вопрос не поддержки малого бизнеса, а подготовка альтернативы гражданам, которые лишатся работы и средств к существованию.



В условиях ограничения передвижения людей требуются меры прямой поддержки граждан. Сам малый бизнес нуждается в финансовых инъекциях. Важно сохранить рабочие места. Государство обязано в данной ситуации прийти на помощь.



