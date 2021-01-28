Росстат зафиксировал резкое снижение численности населения в России впервые за 15 лет
28 января 2021, 19:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
СМИ со ссылкой на данные Росстата сообщили, что за 2020 год население России сократилось на полмиллиона человек впервые за 15 лет. Тогда это число снизилось 143,8 млн в 2005 году до 143,2 млн на начало 2006 года.
В источнике говорится, что на 1 января 2020 года численность населения России составляла 146 млн 748 тыс. человек. При этом С 2007 по 2009 годы население сократилось до 142,7 млн, а с 2010 года Росстат зафиксировал ежегодный прирост. Отмечается, что к 2012 году численность населения достигла 143 млн, к 2014 - 143,7 млн, к 2015 - 146 млн, с 2017 года показатели не опускались ниже 146,8 млн человек. Однако резкое снижение зафиксировано в 2021 году.
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