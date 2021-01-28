В Москве заведено дело на украинку, избившую полицейского на незаконной акции

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28 января 2021, 19:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

задержания на акции в Москве, фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Следственный комитет сообщил сегодня о возбуждении еще двух уголовных дел о применении насилия в отношении представителя власти на несанкционированной акции в столице 23 января.

Одной из фигуранток стала женщина 1985 года рождения, которая "нанесла ... сотруднику полиции несколько ударов в область туловища". Это уроженка Украины Ольга Бендас, сообщил источник в правоохранительных органах. На допросе она полностью признала свою вину.

Ранее сообщалось, что подравшийся с сотрудниками ОМОН в Москве на акции 23 января 20-летний уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев был задержан в Псковской области.

СК РФ показал видео извинений тиктокера, пнувшего автомобиль ФСБ на протесте 23 января.