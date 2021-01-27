СК РФ показал видео извинений тиктокера, пнувшего автомобиль ФСБ на протесте 23 января

Аргументы Недели → Общество 13+

27 января 2021, 17:32 [ «Аргументы Недели» ]

СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Следственный комитет РФ опубликовал видео с извинениями 18-летнего тиктокера Кости Киевского (Константин Лакеев). Молодой человек в ходе несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального «обкидал снегом и несколько раз пнул» автомобиль ФСБ на Цветном бульваре.

«Прошу прощения у всех, кто с этим связан, у госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого сто процентов не повторится», - отметил он.

Также задержан 36-летний мужчина, который ударил сотрудника Росгвардии на Страстной улице. Он уверяет, что просто попал под влияние толпы и сожалеет о своем поступке.

Ранее сообщалось, что главу TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы после протестов.