СК РФ показал видео извинений тиктокера, пнувшего автомобиль ФСБ на протесте 23 января
27 января 2021, 17:32[ «Аргументы Недели» ]
Следственный комитет РФ опубликовал видео с извинениями 18-летнего тиктокера Кости Киевского (Константин Лакеев). Молодой человек в ходе несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального «обкидал снегом и несколько раз пнул» автомобиль ФСБ на Цветном бульваре.
«Прошу прощения у всех, кто с этим связан, у госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого сто процентов не повторится», - отметил он.
Также задержан 36-летний мужчина, который ударил сотрудника Росгвардии на Страстной улице. Он уверяет, что просто попал под влияние толпы и сожалеет о своем поступке.
Ранее сообщалось, что главу TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы после протестов.
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