Главу TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы после протестов
27 января 2021, 16:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что гендиректора российского представительства социальной сети TikTok Сергея Соколова пригласили в Госдуму для беседы.
Пискарев отметил, что члены комиссии "заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные Интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство страны". По его словам, у них накопились вопросы к TikTok, которые необходимо обсудить с главой представительства социальной сети в РФ, "и наладить дальнейшее взаимодействие". Он пояснил, что встреча запланирована в рамках подготовки к очередному заседанию комиссии.
Напомним, что, по данным Роскомнадзора, призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях были выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.