Главу TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы после протестов

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27 января 2021, 16:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

смартфон, фото: pixabay.com

Глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев сообщил, что гендиректора российского представительства социальной сети TikTok Сергея Соколова пригласили в Госдуму для беседы.

Пискарев отметил, что члены комиссии "заинтересованы в том, чтобы работающие на российскую аудиторию зарубежные Интернет-ресурсы действовали в российском правовом поле и соблюдали законодательство страны". По его словам, у них накопились вопросы к TikTok, которые необходимо обсудить с главой представительства социальной сети в РФ, "и наладить дальнейшее взаимодействие". Он пояснил, что встреча запланирована в рамках подготовки к очередному заседанию комиссии.

Напомним, что, по данным Роскомнадзора, призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях были выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube.