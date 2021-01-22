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Аргументы Недели Общество

Роскомнадзор будет штрафовать соцсети за призывы к участию в митингах

, 14:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Роскомнадзор будет штрафовать соцсети за призывы к участию в митингах

Роскомнадзор принял решение штрафовать социальные сети за распространение информации с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях, которые в том числе планируются и в Краснодаре.

В сообщении ведомства указано, что представителей компаний уже пригласили на составление протоколов. Бумаги будут составлены по факту правонарушений, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ.

В Роскомнадзоре также отметили, что участие в подобных мероприятиях не только нарушает закон, но и несёт в себе риски нанесения вреда жизни и здоровью в период пандемии.

Согласно новой редакции 13.41 КоАП РФ, которая вступила в силу 10 января наступившего года, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса влечет наложение административного штрафа на юрлиц в размере от 800 тысяч до четырёх миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 1/10 совокупного размера суммы годовой выручки.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в Краснодаре задержали координатора местного штаба Навального Анастасию Панченко. Девушке вменяют призывы к участию в несогласованных городской мэрией шествиях.

Kub